В Конгресс США внесли новый законопроект о двухпартийной поддержке Украины

Группа поддержки Украины в Палате представителей внесла на рассмотрение Конгресса проект резолюции в поддержку Украины и украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

"В то время, когда российская демократия, увы, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для укрепления своих демократических институтов.

Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижение украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире", - заявили законодатели украинской группы в Палате представителей США.

"Этот очень важный и своевременный шаг подтверждает стратегический интерес Соединенных Штатов в укреплении свободы и демократии в Европе – достижение, которое невозможно без поддержки Соединенными Штатами Украины в борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении конгрессменов.

Документ внесли на рассмотрение Конгресса в день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президента США, что дало старт судебному процессу в этом деле.

Среди инициаторов резолюции-сопредседатели группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур (Огайо), Энди Гарис (Мэриленд), Майк Квили (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

"Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, которая подтверждает поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния, - говорится в заявлении конгрессменов.