Ле Пен объявила, что будет баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен объявила, что будет баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я готовлюсь к президентским выборам", - сказала Ле Пен, добавив, что окончательное выдвижение ее в качестве кандидата должно состояться на конференции ее партии "Национальное объединение".

"Эммануэль Макрон уже фактически начал президентскую кампанию, я не позволю ему принимать в ней участие одному", - добавила она.

Ле Пен в третий раз будет баллотироваться на пост президента Франции. В 2012 году она не вышла в финальный раунд, а в 2017 году Макрон победил ее во втором туре с большим отрывом.

51-летняя Ле Пен была членом Европейского парламента с 2009 по 2017 год и стала лидером ультраправого "Национального объединения" в 2011 году, когда партия еще была известна как "Национальный фронт".

Партия была основана ее отцом Жаном-Мари Ле Пэном, который безуспешно баллотировался на пост президента на французских выборах 2002 года.