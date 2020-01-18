В Британии придумали замену Биг-Бену в день Brexit

В рамках планов британского правительства по празднованию Brexit будет использовано проекцию часов, которые будут отсчитывать последние мгновения членства Великобритании в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Согласно планам, на Даунинг-стрит будет проектироваться часы с обратным отсчетом до момента (23:00 по Гринвичу), когда Великобритания покинет ЕС 31 января.

Планы по празднованию Brexit не включают звон Биг-Бена после того, как власти Палаты общин заявили, что стоимость для этого неоправданно высока.

Кампания по поиску 500 000 фунтов стерлингов, необходимых для того, чтобы заставить Биг Бен, который сейчас на реконструкции, звонить, собрала более 200 000 фунтов стерлингов. Но комиссия Палаты общин усомнилась в том, следует ли использовать государственные пожертвования для покрытия этих расходов.

Ожидается, что 31 января премьер-министр Борис Джонсон вечером выступит со специальным обращением к нации.

Дома в правительственном квартале будут освещены, чтобы отметить Brexit. Британский флаг будет вывешен на всех флагштоках на Парламентской площади.

Специальная монета в 50 пенсов войдет в оборот, чтобы отметить это событие. На ней будет нанесен девиз: "Мир, процветание и дружба со всеми народами".

Также сообщалось, что лидер партии "Brexit" Найджел Фарадж получил одобрение своей заявки на проведение вечеринки перед парламентом Великобритании вечером 31 января.