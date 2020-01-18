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Западные Балканы страдают от загрязнения воздуха

Суббота, 18 января 2020, 12:31

Густой смог и высокий уровень загрязнения воздуха уже несколько дней беспокоят жителей городов на Западных Балканах - они выходят на протесты и требуют от властей поиска долгосрочных решений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

В Белграде в пятницу вечером несколько сотен человек собрались на митинге, требуя "мер по защите населения и большей прозрачности в информировании о чрезвычайно высоком загрязнении". Более 10 000 человек подписали петицию с требованием борьбы с загрязнением.

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Чиновники в основном хранили молчание или занижали уровень загрязнения. В среду правительство Сербии заявило, что детские сады и начальные школы были проинструктированы следить за ситуацией и могут закрываться по своему усмотрению. СМИ и активисты раскритиковали заявление как запоздалое и нерешительное.

От аналогичного высокого уровня загрязнения воздуха страдают Скопье в Северной Македонии, Сараево и Тузла в Боснии и Подгорица в Черногории.

Главными виновниками являются дровяные печи во многих домах, а также тепловые электростанции и транспорт.

В Тузле произошло несколько акций протеста, последняя - в среду. Организаторы пообещали продолжить митинг, пока власть не даст должного ответа.

Ситуация также плохая в некоторых небольших городах, таких как Плевля в Черногории. Большинство жителей там продолжают сжигать дрова после того, как давнее обещание о поставках более экологичного топлива осталось невыполненным. Смог оседает в городе,  как только наступает холодная погода.

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