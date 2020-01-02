Призывы к туристическому бойкоту Кипра раздаются после приговора по делу изнасилования

Мать британки, осужденной на Кипре за ложь об изнасиловании двенадцатью израильскими мужчинами, поддержала призывы туристов к бойкоту страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

19-летнюю британку признали виновной в совершении общественного преступления, что побудило Великобританию выразить "серьезную озабоченность" в деле.

Суд приговорил девушку, которая утверждала, что была изнасилована группой израильских подростков в Айя-Напе, за подачу ложной жалобы. Ранее девушка призналась, что выдумала жалобу о групповом изнасиловании.

Ей грозит до года тюрьмы и штраф в размере 1500 фунтов стерлингов - приговор ожидается 7 января

Девушка заявила, что кипрская полиция заставила ее признаться во лжи об инциденте, полиция ее обвинения отрицает.

Критики судебного приговора призвали не посещать Кипр.

Адвокаты женщины раскритиковали приговор и то, как кипрская полиция и судья проводили рассмотрение дела. Они отметили, что заявление об опровержении доказательств свидетелей было провозглашено, когда в зале суда не было адвоката или переводчика и это указывает на то, что судья отказался слышать любые доказательства того, произошло ли вероятное изнасилование.

Министерство иностранных дел Великобритании назвало приговор "глубоко неприятным" и пообещало обсудить вопрос с кипрскими властями.

Каждый третий посетитель Кипра - британец, в 2019 году более 1,3 миллиона британцев посетили Кипр.