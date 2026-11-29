Почти половина поляков выступают за разрыв дипломатических отношений с Россией, свидетельствуют результаты опроса SW Research.

Опрос был проведен для газеты Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

Респондентам был задан вопрос, должна ли Польша разорвать дипломатические отношения с Россией из-за нарушения польского воздушного пространства российскими ракетами.

47,4% опрошенных считают, что да. Противоположное мнение разделяют 26,8%. 25,8% ответили, что "не имеют мнения" по этому вопросу.

Поддержка разрыва отношений с Москвой особенно выражена среди самых пожилых участников опроса и тех, кто имеет самые высокие доходы. Половина респондентов старше 50 лет поддерживают это решение. Среди тех, кто зарабатывает более 7000 злотых, этот показатель составляет 55,1%.

В последнее время произошла серия нарушений польского воздушного пространства российскими объектами.

20 ноября на территории Польши упали три российские ракеты Х-101. По этому делу ведет расследование прокуратура, которая сообщила, что эти ракеты были изготовлены в течение последних недель на заводах недалеко от Москвы.

23 ноября российский дрон вторгся на территорию Польши, совершил круг над Люблинским воеводством, а затем направился в сторону Украины. Дрон был оснащён оборудованием для наблюдения.

Напомним, что правительство Польши в конце текущего или в начале следующего года планирует ввести бесполетную зону на востоке страны.