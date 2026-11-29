Премьер-министр Канады Марк Карни в годовщину Голодомора почтил память миллионов погибших украинцев и заявил, что режим Владимира Путина продолжает жестокую традицию сталинской политики в отношении Украины.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном 28 ноября, сообщает "Европейская правда".

Карни подчеркнул, что Голодомор был геноцидом, организованным советским режимом Сталина в 1932 и 1933 годах с целью заморить голодом и подчинить украинский народ, а также уничтожить его нацию, культуру и идентичность.

"Но Украина выстояла. Спустя почти столетие режим Владимира Путина продолжает эту жестокую традицию – бомбардируя украинские церкви, школы и больницы, насильно вывозя детей, разрушая сельскохозяйственное производство и уничтожая критически важную энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы", – констатировал Карни.

Он подчеркнул, что, несмотря на непрекращающуюся агрессию РФ, украинский народ продемонстрировал исключительное мужество, решимость и силу, и отметил важность поддержки борьбы Украины.

"Их борьба – это наше дело, а их независимость станет нашей победой. С тех пор, как в 2022 году началось безосновательное и неоправданное полномасштабное вторжение России, мы стоим плечом к плечу с украинским народом. Сегодня мы работаем вместе с Украиной и нашими союзниками, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир, который гарантирует суверенитет и долгосрочную безопасность Украины. Будущее Украины принадлежит исключительно украинскому народу", – заявил глава канадского правительства.

В субботу, 28 ноября, представители властей ряда европейских стран опубликовали заявления в память о миллионах украинцев, погибших в результате устроенного советской властью Голодомора.

В День памяти жертв голодоморов в Украину прибыл генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, президент Владимир Зеленский поблагодарил его.