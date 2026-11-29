29 ноября в Гагаузии, автономном регионе Молдовы, считающемся оплотом влияния РФ, проходит второй тур выборов главы (башкана), в котором соревнуются независимый кандидат Александр Стояногло и поддерживаемый Партией социалистов Федор Гагауз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В первом туре Стояногло набрал 38,44% голосов, за Гагауза – 24,21%. Однако победа в первом туре Стояногло, бывшего генпрокурора и соперника Майи Санду на президентских выборах, не гарантирует ему окончательной победы над Гагаузом, которого называют кандидатом Москвы.

Перед вторым туром выборов башкана четверо из шести кандидатов, не прошедших в следующий этап, объявили о поддержке Федора Гагауза. По оценке экспертов, поддержка бывших соперников может стать важным ресурсом для Гагауза.

Кандидаты, поддержавшие его, в совокупности набрали в первом туре более 30% голосов. В то же время сами призывы голосовать за того или иного претендента не гарантируют, что избиратели к ним прислушаются.

Кампания перед вторым туром сопровождалась спорами вокруг политической независимости Стояногло. Положительные высказывания о нем со стороны спикера парламента Молдовы и лидера правящей партии PAS Игоря Гросу навредили кандидату. В регионе, где правящая партия Молдовы крайне непопулярна, распространился ярлык о Стояногло как о "скрытом кандидате PAS".

Сам Стояногло отрицал связь с PAS и подчеркивал, что готов договариваться с центральной властью открыто и в интересах жителей Гагаузии.

В то же время, как сообщает Newsmaker, на платформе Polymarket, где пользователи делают ставки на исходы различных событий, фаворитом считается Стояногло. Вероятность его победы оценивалась в 83%, Гагауза – в 17%.

Гагаузия считается самым пророссийским регионом Молдовы. Подробнее о ней "ЕП" рассказывала в статье "Что такое Гагаузия в Молдове и как Россия смогла её "оккупировать".

Должность башкана Гагаузии стала вакантной в августе, когда Народное собрание констатировало прекращение полномочий Евгении Гуцул.

Гуцул была осуждена по делу о незаконном финансировании бывшей партии "Шор" к 7 годам лишения свободы.

Подробнее о важности выборов в Гагаузии читайте в статье "Пощечина из Молдовы. Как выборы в Гагаузии доказали провал старых подходов Кремля".