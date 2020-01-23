Турция обвинила ЕС в невыполнении обязательств по миграционному соглашению

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Европейский Союз не выплатил даже половину из 6 млрд евро, которые он обещал Анкаре для решения проблемы беженцев после начала войны в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Чавушоглу сказал, что ЕС не полностью выполнил свои обещания в рамках соглашения 2015 года, по которому обе стороны достигли соглашения по беженцам, и сказал, что блок даже не выплатил начальные 3 миллиарда евро, которые должны были быть перечислены до конца 2016 года.

Министр сказал, что это соглашение значительно сократило число людей, незаконно пересекающих границы ЕС.

"До заключения соглашения ежедневно до 7000 беженцев покидали Турцию и направлялись в Грецию", - сказал он, добавив, что с момента подписания соглашения на греческие острова прибывает около 57 беженцев в день.

Однако обещания по Таможенному союзу и переговоров о вступлении Турции в ЕС также не были выполнены, считает Чавушоглу.

По его словам, хотя обещания не выполнены, Турция по-прежнему привержена выполнению миграционного соглашения с ЕС.