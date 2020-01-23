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Глава МИД Турции: Грузия должна быть в НАТО

Четверг, 23 января 2020, 13:57

Министр иностранных дел Турции призвал НАТО к расширению, в частности, путем присоединения Грузии к Альянсу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я не понимаю, почему мы не пригласили Грузию или не активировали план действий (относительно членства в НАТО. - Ред.), чтобы Грузия стала членом", - сказал Мевлют Чавушоглу во время панельной дискуссии на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

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"Нас критикуют за относительно лучшие отношения с Россией как с соседом, но наши западные друзья не соглашаются приглашать Грузию, потому что они не хотят провоцировать Россию. Но Грузия нуждается в нас, а нам нужен такой союзник, как Грузия. Поэтому нам нужно расширение, Грузия должна стать членом (НАТО. - Ред.)", - добавил он.

Напомним, саммит НАТО в 2018 году подтвердил, что Грузия идет к членству в Альянсе.

Уровень поддержки членства в НАТО и ЕС среди грузин в последний год находится на самом высоком за последние несколько лет уровне.

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