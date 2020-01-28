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В Германии первый случай коронавируса, в Чехии с подозрением госпитализировали 3 человека

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В Германии первый случай коронавируса, в Чехии с подозрением госпитализировали 3 человека

Вторник, 28 января 2020, 07:53

Первый случай нового коронавируса был подтвержден в Германии.

Об этом заявил представитель Управления Министерства здравоохранения Мюнхена, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Пациент - мужчина из города Штарнберг в федеральной земле Бавария, примерно в 30 километрах к юго-западу от Мюнхена.

"Он находится под наблюдением медицинского персонала и находится изолированно", - говорится в сообщении.

Представитель министерства здравоохранения Баварии заявил, что риск заражения людей был признан низким.

В Чехии три человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщает телеканал ČT24,

Больные, которые могут быть заражены новым вирусом, госпитализированы в Моравско-Силезском крае и Злинском крае.

По словам главного санитарного врача Чехии Евы Готтвалдовой, подтвержденных случаев заражения в республике нет.

Количество летальных случаев, вызванных новым коронавирусом, превысило 100. На китайскую провинцию Хубэй, где расположен город Ухань, приходится 76 смертей. В Китае число подтвержденных случаев заражения превысило 2700.

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