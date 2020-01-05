Посольство Польши раскритиковало слова спикера МИД о деятелях ОУН: "трудно поверить"

Посольство Польши в Украине раскритиковало в субботу заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Екатерины Зеленко, которая заявила, что каждый народ вправе самостоятельно определять и чествовать своих героев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Таким был ответ Зеленко на предыдущее письмо послов Польши и Израиля о чествовании в Украине ряда деятелей, среди которых лидеры ОУН Андрей Мельник и Степан Бандера.

Зеленко в комментарии УНН отметила, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - "одно из приоритетных направлений государственной политики Украины". "Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев", - сказала она.

По ее словам, Украина осознает, что "существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора между украинцами и другими народами".

Читайте также В Раде ответили Польше и Израилю о чествовании деятелей УНР и ОУН

В направленном агентству PAP комментарии в субботу посольство Польши в Украине раскритиковал заявление Зеленко.

"Трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата", - говорится в заявлении посольства, которое приводит Onet.

В посольстве подчеркнули, что заявление Зеленко не размещено на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Если бы ее слова были правдивыми, это означало бы, что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов", - говорится в заявлении посольства Польши.

Читайте также Послы Польши и Израиля осудили чествование Украиной ряда деятелей

"Если госпожа Зеленко считает, что культ Бандеры или Мельника - это внутреннее дело Украины, то на каком основании Киев обращается (на наш взгляд, обращается справедливо) с инициативой, чтобы Россия признала Голодомор геноцидом и выступает против московской теории "русского мира"? Почему Украина может выражаться, например, о восстановлении памятников УПА в Польше, а Польша должна не высказываться о польских жертвах УПА, которые покоятся в безымянных ямах смерти на территории Украины? " - говорится в заявлении.

"Наиболее трудно поверить, что спикер МИД Украины могла намекать, что заявление послов Польши и Израиля действует в интересах третьей стороны. Польша и лично посол Цихоцкий много раз доказали свое негативное отношение к агрессии России против Украины и действиями на международной арене подтвердили свою поддержку Украине", - возмущается посольство.