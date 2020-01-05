ЕС призвал к деэскалации после убийства иранского генерала

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Джозеп Боррелль призвал к ослаблению напряженности на Ближнем Востоке в разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в эти выходные.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ЕС в воскресенье.

Через несколько дней после убийства Соединенными Штатами иранского военного командира Касема Сулеймани Боррелль призвал Иран "проявлять сдержанность и тщательно рассматривать любую реакцию, чтобы избежать дальнейшей эскалации, что нанесет ущерб всему региону и его людям".

Высокий представитель ЕС заявил о своей полной готовности содействовать деэскалации напряжения. Он подчеркнул, что в конечном итоге региональное политическое решение является единственным путем решения кризиса, и ЕС готов поддержать его.

Боррелль и министр Зариф обсудили важность сохранения ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого вышли США.

Боррелль пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель, чтобы продолжить работу по этим вопросам.

3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Касем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов.

Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".