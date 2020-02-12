Испания планирует в марте ратифицировать протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Испанский парламент не раньше марта ратифицирует протокол о членстве Северной Македонии в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Все страны-члены НАТО уже ратифицировали документ за исключением Испании, хотя протокол был передан к подписанию парламенту Испании еще в июне 2019 года.

"Никаких других препятствий для ратификации не было, кроме повестки дня парламента. Ожидается, что ратификация будет завершена как можно быстрее через специальную срочную процедуру, но в итоге это зависит от законодательной повестки дня обеих палат парламента", - сказал представитель МИД Испании.

В Испании дважды за прошлый год проходили парламентские выборы и ни одни из них не дали возможности сформировать правительство большинства.

Президент Северной Македонии недавно заявлял, что процесс ратификации протокола должен закончиться ориентировочно 10 марта.

Из-за задержки в Испании Северная Македония не смогла стать членом НАТО в прошлом году, как планировалось.