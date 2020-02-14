Соратник Макрона снялся с гонки за кресло мэра Парижа после секс-скандала

Первый номер в списке партии президента Франции на муниципальных выборах в Париже Бенжамен Гриво заявил, что снимается с гонки после атак на его личную жизнь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Внезапное решение основного кандидата партии власти сняться с гонки последовало за появлением в сети видео интимного характера, якобы с участием Гриво.

"Больше года моя семья и я подвергались клеветническим заявлениям, лжи, слухам, анонимным нападкам, изобличению тайных частных разговоров и угрозам расправы. Этот поток грязи подействовал на меня, но особенно больно тем, кого я люблю. Если бы этого было недостаточно, вчера был пройден новый этап. Сайт и социальные сети ретранслировали отвратительные атаки, затрагивающие мою частную жизнь", - сказал Гриво.

"Я не готов подвергать себя дальнейшему риску, это зашло слишком далеко. Вот почему я решил снять свою кандидатуру на муниципальных выборах в Париже", - добавил он, отметив, что у этого решения высокая цена, но он решил отдать приоритет семье.

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Партия Макрона LREM выбрала бывшего представителя правительства Бенжамена Гриво своим кандидатом на выборах мэра Парижа вместо Седрика Вильяна, эксцентричного математика.

Остается неясным, будет партия Макрона теперь объединяться вокруг Вильян, мятежного законодателя, который был изгнан из LREM прошлом месяце, или выдвинет другого кандидата.