ЕС согласился частично открыть рынок для украинской курятины – посол

Европейский Союз частично снял запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, введенный несколько недель назад.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

"Запрос украинской стороны об отмене запрета на импорт курятины с не пораженной птичьим гриппом территории Украины и соответствующий проект решения, подготовленный Европейской комиссией, были сегодня, 14 февраля, рассмотрены государствами-членами на заседании Комитета PAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee)", - написал Точицкий.

По его словам, решение принято квалифицированным большинством представителей государств-членов ЕС", то есть не все страны поддержали решение. Решение еще должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступить в силу.

"Это означает, что в ЕС прислушивались к нашим аргументам о необходимости использования инструмента регионализации вместо блокирования экспорта курятины со всей территории Украины. Это также означает, что в Еврокомиссии и в государствах-членах доверяют мерам, которые принимаются украинскими партнерами", - отметил посол.

Торговый представитель Украины Тарас Качка также подтвердил информацию о решении Еврокомиссии по зонированию случае птичьего гриппа в Украине.

"Действительно, решение было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам. Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, в которых требуется прогресс. Наш приоритет на этот год - максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере", - написал он в Facebook.

Отметим, что 29 января в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона убеждала европейских партнеров локализовать запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.

Напомним, в марте 2019 года Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, с целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС.

Решение касалось ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС.

В конце концов, Евросоюз увеличил беспошлинные квоты на курятину из Украины и закрыл лазейку компании миллиардера Юрия Косюка.