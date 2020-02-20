Россия нанесла массированные авиаудары вблизи границы Турции

Военно-воздушные силы РФ 19 февраля возобновили воздушный штурм в западном Алеппо и западном Идлибе, атаковав несколько районов, находящихся под контролем Туркестанской исламской партии и джихадистов "Хайят Тахрир Аль-Шам", в которой преобладают бойцы бывшего сирийского филиала "Аль-Каиды" .

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Masdar News.

В частности авиация России осуществила ряд налетов у границы с Турцией с высокой концентрацией ударов по району Джиср-эш-Шугур. Накануне стало известно, что переговоры о прекращении огня между Москвой и Анкарой провалились.

Ожидается, что две страны встретятся еще раз в ближайшие 24 часа, чтобы достичь договоренности по провинции Идлиб.

В то же время сирийская арабская армия под руководством президента Башара Асада приостановила наступление на западе провинции Алеппо вблизи турецкой границы после продвижения к ключевому городу Атареб.

Согласно последним сообщениям с фронта, армия Асада начала передислокацию своих войск с западного Алеппо в восточную область провинции Идлиб.

Причины для передислокации, вероятно, связаны с изменением фокуса на стратегическое шоссе Алеппо-Латакия (М-4), которое в настоящее время блокируется силами джихадистов в Идлибе.

Похоже, сирийская армия попытается захватить города Сармин и Арих, продвигаясь на запад к провинции Латакия.

Хотя шоссе Алеппо-Латакия частично расположено в провинции Идлиб, оно фактически не проходит через столицу провинции - город Идлиб.

Это важно, поскольку, похоже, сирийские военные сосредоточивают свои усилия на взятии под контроль этого шоссе, а не на захвате всей провинции Идлиб.

Президент Турции Тайип Эрдоган накануне заявил, что турецкая операция в Идлибе неизбежна.