В Италии уже 50 заражений коронавирусом, количество выросло более чем в 8 раз за сутки

На севере Италии вирус Covid-19 обнаружили уже у 50 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

В Ломбардии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения – 39. Кроме того, 11 человек заразились в регионе Венето.

Сообщается также о одного пациента с симптомами респираторных заболеваний в центральной области Умбрия. Отмечается, что этого человека, который мог подхватить вирус в Ломбардии, изолировали.

Стоит отметить, что накануне власти Италии сообщали о 6 случаях заражения - то есть за сутки количество зараженных возросло более наж в 8 раз.

Наихудшее состояние сейчас у 38-летнего пациента в городке Кодоньо в Ломбардии.

Как сообщалось, от коронавируса в Италии умерли два человека - мужчина и женщина, обоим было больше 70 лет.

Десять муниципалитетов региона изолировали, 250 человек, которые контактировали с инфицированными, находятся в карантине. Власти города Кремона закрыли школы и запретили демонстрации, мэр советует людям не выходить из дома.

В регионе Венето власти распорядились приостановить работу учебных заведений.

Власти Италии утверждают, что принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.