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Наезд авто на карнавальное шествие в Германии: 30 пострадавших, водитель задержан






Число пострадавших от наезда авто на карнавальное шествие в Германии возросло до 52 человек

Вторник, 25 февраля 2020, 11:32

Количество людей, пострадавших после того, как автомобиль въехал в толпу во время карнавала на западе Германии, увеличилось до 52 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По официальным данным полиции, восемнадцать пострадавших в понедельник в инциденте в городе Фолькмарзен - это дети. Всего в больнице остаются 35 человек.

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Полиция создала специальную веб-страницу, куда свидетели могут присылать фотографии или видеозаписи инцидента. Также в мэрии создан информационный центр для всех, кто пострадал.

29-летний водитель автомобиля задержан и находится в больнице. Мотивы нападения пока неизвестны, но полиция склоняется к тому, что политической подоплеки нет.

В понедельник вечером также был задержан второй человек, который, как говорят, снимал инцидент на видео. Пока не ясно, является ли задержанный подозреваемым или свидетелем.

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