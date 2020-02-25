Решение ЕСПЧ по люстрации украинских чиновников вступило в силу

Постановление Европейского суда по правам человека, утверждающее, что увольнение по закону "Об очищении власти" нарушило права украинских чиновников, вступило в силу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение суда.

Большая палата ЕСПЧ не стала удовлетворять запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение вступило в силу.

Как отметили в суде, решение является окончательным.

Как известно, в середине января Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.

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Напомним, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В нем говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников.

Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей лишь на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занимание должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

По мнению суда, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления бывшего президента.