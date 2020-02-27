Кулеба анонсировал визит в Будапешт: нужно разблокировать НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба 26 марта с рабочим визитом посетит Будапешт.

Об этом он рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"26.03 я буду в Будапеште. Там продолжим разговор. Нам нужно найти решение, чтобы разблокировать НАТО, запустить совместные с Венгрией инвестиционные и инфраструктурные проекты в Закарпатье", - написал он.

По словам чиновника, стороны сейчас ищут решение языкового / образовательного вопроса, которое будет отвечать интересам обеих стран.

Во время визита в Украину в начале февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Киев и Будапешт уже готовят встречу лидеров Владимира Зеленского и Виктора Орбана.

Она, по словам министра, станет возможной в случае "успешного проведения" заседание межправительственной комиссии, которое состоится в Будапеште в конце марта.

Предполагалось, что языковой / образовательный вопрос эта комиссия не будет решать. Наоборот, в ее повестку дня внесли застарелые проблемы, которые до сих пор были заблокированы Венгрией из-за конфликта по образованию, как то открытие нового пропускного пункта на границе и разблокирование инфраструктурного кредита в 50 млн евро.