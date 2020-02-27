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Украина вошла в топ-3 стран по поставкам мяса птицы в ЕС

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Украина вошла в топ-3 стран по поставкам мяса птицы в ЕС

Четверг, 27 февраля 2020, 11:58

Украина в 2019 году вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны Европейского Союза.

Как сообщает Европейская комиссия, соответствующие данные размещены на сайте Еврокомиссии.

За прошлый год было Украина экспортировала в ЕС 134 262 тонн мяса птицы. Это на 8,6% больше, чем в 2018 году.

 

Украину опередили только Бразилия и Таиланд, которые в течение 2019 экспортировали 313,6 и 308,6 тысячи тонн мяса птицы соответственно.

Украина также стала третьим по объему направлением для экспорта мяса птицы из стран ЕС. В 2019 году европейские производители экспортировали 178 619 тонн мяса птицы в Украину, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Более мясной продукции из ЕС было отправлено только в Гану и Филиппин.

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