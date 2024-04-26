Ереван рассматривает предложение об организации встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Армянская сторона рассматривает предложение Казахстана об организации встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

Об этом в комментарии "Арменпресс" заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

По ее словам, МИД сообщит, как только будет достигнута договоренность о встрече министров.

"Армения рассматривает и поддерживает те посреднические усилия или переговорные платформы, которые действительно направлены на достижение прочного мира на Южном Кавказе, поддерживают основополагающие принципы и взаимосогласованные документы, в том числе и процесс признания территориальной целостности", – сказала Бадалян.

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности предоставить платформу для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку получил предложение от Казахстана и дал свое согласие.

Как известно, на прошлой неделе представители Армении и Азербайджана впервые объявили о предварительном согласовании делимитации границ возле восьми приграничных сел.

Во вторник Азербайджан и Армения начали процедуру демаркации границы, установив первый пограничный столб на совместном участке границы.

После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербайджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.

Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.

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