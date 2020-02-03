Макрон в Польше обсудит работу "нормандского формата"
Президент Франции Эммануэль Макрон во время первого официального визита в Польшу поднимет вопрос ситуации на Донбассе и работы "нормандского формата".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.
Макрон посетит Польшу в понедельник и вторник. По словам представителя кабинета президента Польши, одной из важных тем переговоров Макрона и президента Польши станет ситуация в Украине и развитие работы в "нормандском формате".
"Мы хотим выяснить, как Франция сегодня оценивает ход работы в "нормандском формате" и в минском процессе", - пояснил он.
По его словам, оба лидера также должны поднять вопрос о будущем Веймарского треугольника, в который входят Польша, Германия и Франция.
Глава МИД Польши накануне визита Макрона в страну заявил о разных интересах Варшавы и Парижа в отношении России и НАТО.
По его словам, Польша хочет продлить санкции, наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма, и выступает за крепкие трансатлантические отношения.