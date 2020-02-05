Эрдоган выдвинул ультиматум войскам Асада в Сирии

Президент Турции призвал войска Башара Асада отступить за линию турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб до конца этого месяца, в противном случае турецкие силы их вытеснят сами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом Эрдоган заявил в среду

В рамках соглашения, подписанного в Сочи в 2018 году с Москвой, Турция создала 12 наблюдательных постов в Идлибе. Эта провинция - последний оплот сирийской оппозиции, которую поддерживает Анкара. Войска президента Башара Асада в конфликте поддерживает Россия.

Читайте также Напряженность в Сирии: отменены совместные патрулирования Турции и РФ

По словам Эрдогана, сейчас 2 турецких поста находятся за линией фронта сирийского правительства. "Если режим не отступит, Турция будет вынуждена взять дело в свои руки", - сказал он.

Он также отметил, что турецкие войска имеют право на самооборону в Идлибе.

В последнее время в регионе участились столкновения. Два дня назад 8 турецких военных погибли в результате обстрелов войсками Асада. В ответ на это Турция атаковала почти полсотни сирийских целей.

Эрдоган критикует Россию за неспособность обеспечить соблюдение мирных соглашений в Идлибе.

2 февраля более 200 единиц турецкой военной техники въехали на северо-запад Сирии на фоне масштабного продвижения армии Башара Асада в провинциях Идлиб и Алеппо. Турецкие военные пытаются заблокировать наступление.