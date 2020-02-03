Напряженность в Сирии: отменены совместные патрулирования Турции и РФ

Запланированное на понедельник совместное турецко-российское патрулирование на севере Сирии отменено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Причины этого решения не объявляют, но о нем стало известно после того, как Турция сообщила о гибели четырех своих военных в результате обстрела сирийскими правительственными силами.

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Президент Турции предупредил Россию, которая является союзницей правительственных войск Башара Асада, чтобы она не вмешивалась в отношения Анкары с Дамаском. Он сказал, чтобы "Москва не стояла на пути".

Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии, а при необходимости может быть быстро согласован и телефонный разговор Путина и Эрдогана, пишет агентство ТАСС.

Турция и Россия подписали соглашение о деэскалации в Идлибе в 2017 году, но оно часто нарушалось.