МИД рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне

С принятием 16 января закона "О среднем образовании" Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании" и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует ее диалог с НАТО на высоком уровне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД.

7 февраля Пристайко провел встречу с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинского-венгерских отношений, в частности имплементацию Закона Украины "Об образовании" и вопрос национального меньшинства", - говорится в сообщении.

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Сийярто подчеркнул "заинтересованность Венгрии в улучшении двусторонних отношений с Украиной и активизации экономического сотрудничества".

Как писала "Европейская правда", во время визита в Киев Сийярто заявил, что Украине следует изменить языковые нормы недавно принятого закона о среднем образовании, однако не стал детализировать, каких именно изменений ожидает венгерская сторона.

Позже Министерство образования и науки раскрыло детали правительственных переговоров с министром иностранных дел Венгрии по языку образования.

Подробнее о новых образовательных нормах - в статье "Школы примирения: уладят ли новые языковые нормы конфликт Украины с Венгрией".