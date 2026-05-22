Госсекретарь США: на саммите НАТО обсудят "разочарование" Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите в Анкаре в июле будут обсуждать "разочарование" американского президента Дональда Трампа в отношении НАТО.

Об этом он сказал перед началом министерской встречи НАТО в Швеции 22 мая, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что предстоящий саммит в Анкаре станет "одним из важнейших саммитов лидеров в истории НАТО", поскольку лидерам придется реагировать на "разочарование" Трампа "реакцией Альянса на наши операции на Ближнем Востоке".

"Этот вопрос придется решать, но он не будет решен или рассмотрен сегодня. Это то, что должны обсудить лидеры", – сказал госсекретарь США.

Также Рубио отметил заявление Трампа о направлении 5 тысяч военных в Польшу.

"Соединенные Штаты продолжают иметь глобальные обязательства, которые они должны выполнять по развертыванию наших сил, и это постоянно требует от нас пересмотра того, где мы размещаем войска. Это не является наказанием, это просто что-то, что продолжается, и это существовало раньше", – добавил Рубио.

Накануне Рубио заявил, что администрация Трампа все еще разочарована союзниками по НАТО из-за их позиции по войне в Иране.

Ранее сообщалось, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.

На фоне споров с союзниками Трамп принял решение о сокращении военного контингента США в Германии. Он также допускал, что сократит численность американских войск в Испании и Италии.