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Авиакомпания Lufthansa отменяет 23 тысячи рейсов из-за коронавируса

Среда, 11 марта 2020, 16:26

Группа авиакомпаний Lufthansa с 29 марта по 24 апреля отменит 23 тысячи рейсов из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте группы компаний.

"Отмена рейсов будет осуществляться последовательно в системах бронирования, и пассажиры будут проинформированы об изменениях и вариантах перебронирования с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.

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В авиакомпании заявили, что дальнейшие отмены ожидаются в ближайшие недели. Корректировка расписания полетов на период после 25 апреля будет проведена позже.

"Корректировка количества рейсов в основном касается Европы, Азии и Ближнего Востока. При отмене бронирования будут приняты меры, чтобы все пункты назначения на всех континентах могли быть достигнуты авиакомпанией Lufthansa Group через центры Франкфурта, Мюнхена, Цюриха, Вены и Брюсселя", - отмечается в заявлении.

Пассажирам Lufthansa, которые планируют поездку в ближайшие недели, рекомендуется проверить текущий статус соответствующего рейса перед вылетом.

В группу компаний Lufthansa входят пассажирские авиакомпании Eurowings, Germanwings, SWISS, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines.

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