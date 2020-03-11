SkyUp изменил полетную программу в Италию и Израиль из-за коронавируса

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в Италию и Израиль в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении перевозчика.

"По некоторым направлениям старт полетной программы переносится на начало лета, по некоторым направлениям будет сокращено количество рейсов. Авиаперевозчиком предусмотрена бесплатная процедура изменения даты или возврат средств за неиспользованный полет", - говорится в сообщении.

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Сейчас SkyUp Airlines выполняет рейсы в Тель-Авив из Запорожья и Львова. До 16 апреля частота рейсов на этих направлениях будет временно сокращена:

Львов - Тель-Авив - Львов - отменено 6 рейсов (19, 26, 30 марта, 2, 6, 13 апреля);

Запорожье - Тель-Авив - Запорожье - отменено 5 рейсов (15 22,29 марта, 5, 12 апреля);

Харьков - Тель-Авив - Харьков - полетную программу, начало которой было запланировано на 29 марта, отменено полностью.

На некоторых итальянских направлениях откладывается старт полетной программы:

Киев - Рим, Бергамо, Болонья, Пиза - старт полетов 1 июня 2020;

Киев - Бари - старт полетов 1 мая 2020;

Львов - Рим, Бергамо - старт полетов 1 июня 2020.

Выполнение рейсов в Неаполь продолжится без изменений. Старт полетов в Римини и Ламецию Терме, запланированный на 30 мая 2020 года, а также в Катании (начало 26 мая) пока остается без изменений.

Билеты на отмененные рейсы можно бесплатно обменять на другие даты или получить полное возмещение стоимости.

Напомним, количество жертв заболевания на территории наиболее пострадавшей в Европе Италии по состоянию на вечер 10 марта составляет 631.

Подробнее о ситуации в стране, где объявлен карантин, читайте в статье: "Без свадеб, футбола и туристов: что происходит в изолированной из-за коронавируса Италии".