Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

Зеленский подписал закон, выполняющий требования "Венецианки" для венгерского меньшинства

В Испании более 4000 инфицированных коронавирусом, объявлено чрезвычайное положение

120 украинцев застряли на границе с Италией: у Зеленского обещают их вернуть






Премьеры Молдовы и Венгрии подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Четверг, 12 марта 2020, 15:31

Премьер-министры Виктор Орбан и Ион Кику 12 марта в Кишиневе подписали договор о стратегическом партнерстве между Молдовой и Венгрией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз правительства Молдовы.

"Главной целью партнерства является расширение и углубление двустороннего сотрудничества и поддержка Молдовы на пути к евроинтеграции", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Молдовы отметил, что в отношениях с Венгрией "существует экономический потенциал, который недостаточно изучен".

Читайте также
Венгрия: наше блокирование Украины в НАТО - не пророссийская позиция

"Я рад, что венгерская сторона готова инвестировать, с помощью фонда в размере 100 млн долларов, в Республику Молдова. Мы готовы предоставить венгерским компаниям привлекательный налоговый режим", - отметил Кику.

Орбан сказал, что в истории не было молдавско-венгерских конфликтов, и что "с геополитической точки зрения Венгрия является сторонником интеграции Молдовы в Европейский Союз".

"Лучше быть внутри ЕС, чем вне его", - подчеркнул Виктор Орбан. "Молдова - друг Венгрии", - добавил он.

Читайте также: "Стена недоверия: сохранит ли Молдова курс на евроинтеграцию"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова Венгрия
powered by lun.ua