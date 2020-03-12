Премьеры Молдовы и Венгрии подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Премьер-министры Виктор Орбан и Ион Кику 12 марта в Кишиневе подписали договор о стратегическом партнерстве между Молдовой и Венгрией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз правительства Молдовы.

"Главной целью партнерства является расширение и углубление двустороннего сотрудничества и поддержка Молдовы на пути к евроинтеграции", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Молдовы отметил, что в отношениях с Венгрией "существует экономический потенциал, который недостаточно изучен".

"Я рад, что венгерская сторона готова инвестировать, с помощью фонда в размере 100 млн долларов, в Республику Молдова. Мы готовы предоставить венгерским компаниям привлекательный налоговый режим", - отметил Кику.

Орбан сказал, что в истории не было молдавско-венгерских конфликтов, и что "с геополитической точки зрения Венгрия является сторонником интеграции Молдовы в Европейский Союз".

"Лучше быть внутри ЕС, чем вне его", - подчеркнул Виктор Орбан. "Молдова - друг Венгрии", - добавил он.

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