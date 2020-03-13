В Швеции заявили об угрозе военной эскалации в Балтийском регионе

Внешняя военная разведывательная служба Швеции заявила в пятницу, что ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря "ухудшилась с течением времени", что означает "повышенный риск военных инцидентов и конфронтации, которые могут, в худшем случае, привести к эскалации ситуации".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Служба военной разведки и безопасности, известная под шведской аббревиатурой MUST, заявила, что динамика отношений между Соединенными Штатами, Китаем, Россией и Европейским Союзом также влияет на ситуацию в области политики безопасности в регионе Балтийского моря.

В отчете за 2019 год ведомство сообщило, что регион "продолжает характеризоваться повышенной военной активностью. Это означает возрастающий риск военных инцидентов и конфронтации, которые в худшем случае могут обостриться".

MUST отмечает, что "в целом Россия по-прежнему уступает в военном отношении Соединенным Штатам и НАТО", но подчеркивает, что РФ имеет преимущество на региональном уровне и способна действовать в течение ограниченного времени. Причина этого заключается в том, что НАТО и Европа зависят от американского подкрепления в случае конфликта.

В прошлом месяце эстонское внешнеполитическое ведомство заявило, что вероятность военного нападения со стороны соседней России остается низкой. Однако, по мнению эстонской Службы внешней разведки, любая конфронтация с Россией и Западом может быстро превратиться в "угрожающую ситуацию" для трех балтийских стран - Эстонии, Латвии и Литвы.