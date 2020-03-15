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Джонсон просит Rolls Royce производить аппараты искусственной вентиляции легких

Воскресенье, 15 марта 2020, 12:39

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит британских гигантов-производителей Rolls Royce и JCB изготовить тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Премьер-министр просит производителей, включая Rolls Royce и JCB, переориентировать свои нынешние производственные линии, чтобы помочь изготавливать вентиляторы в рамках "национальных усилий" по борьбе с вирусом.

В субботу офис Джонсона заявил, что премьер планирует поговорить с производителями в понедельник о поддержке производства необходимого медицинского оборудования.

Инженеров попросили найти способы быстрого изготовления большего количества аппаратов вентиляции, которые закупит правительство.

В субботу число погибших в Британии от вируса составило 21 человек, 1140 - заразились.

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