Германия закрывает границу с тремя странами - немецкие СМИ

Германия решила закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией из-за распространения коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд немецких СМИ, среди которых Spiegel Online.

По информации издания, на границе введут строгие меры контроля. В то же время его пересечение должны разрешить тем людям, которые регулярно ездят на работу. Кроме того, сохранится свободное движение товаров.

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Пока не ясно, когда вступит в силу закрытие границы. Вероятно, речь идет о 8 утра понедельника по местному времени. Официально решение правительства еще не обнародовано.

Такое решение приняли по итогам телефонной конференции с участием канцлера Ангелы Меркель, главы МВД Хорста Зеехофера и премьер-министров земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар.

Закрытие границ является последним из мер Германии по борьбе с пандемией коронавируса. Школы и детские сады по всей стране планируют закрыть на следующей неделе. Во многих федеральных землях ограничены массовые мероприятия, закрыты рестораны, бары, бассейны и кинотеатры.

Также в воскресенье перевозчик Deutsche Bahn объявил, что ограничит региональный трафик и перейдет на специальный график.

Ранее Ангела Меркель заявила, что 60-70% населения, вероятно, будут заражены коронавирусом. Она сказала, что поскольку пока что не существует лекарств, фокус следует сосредоточить на замедлении распространения вируса.