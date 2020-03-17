Последнее государство НАТО одобрило присоединение Северной Македонии несмотря на пандемию

Сенат Испании несмотря на пандемию коронавируса и чрезвычайные меры, введенные испанскими властями, во вторник 17 марта одобрил протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные голосования, обнародованные на сайте Сената.

Сенаторы голосовали дистанционно в соответствии с экстренные меры в связи с пандемией. На фото, опубликованных Сенатом, видно пустой сессионный зал, в котором присутствовали только 5 членов Сената и работники органа. Законодатели приняли решение 243 голосами "за", 21 воздержался.

👉 El #PlenoSenado ha aprobado esta mañana la adhesión de Macedonia del Norte a la @NATO 📄https://t.co/arNbypotWd



👉 Video 📺 https://t.co/1sk6k9XMT6 pic.twitter.com/3tzjBl5e2s — Senado de España (@Senadoesp) March 17, 2020

Вопрос одобрения протокола о присоединении Северной Македонии был единственным в повестке дня, а вся сессия целом длилась 2,5 минуты. Кроме того, сенаторы символически почтили минутой молчания погибших от коронавируса в стране.

Испания является второй наиболее пострадавшей от коронавируса в Европе. За последние сутки в стране зафиксировано почти 2000 случаев коронавируса, 150 инфицированных пациентов умерли.

Испания была последней страной НАТО, которая еще не одобрила протокол о присоединении Северной Македонии.

После полной ратификации протокола Испанией бывшая югославская республика станет полноправным членом Альянса