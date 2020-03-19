Премьер Италии: строгий карантин необходимо продлить после 3 апреля

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантинные меры в стране должны быть продолжены после нынешнего установленного срока 3 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriera dela Serra.

"Принятые меры, такие как прекращение деятельности компаний и закрытие школ, могут быть только продолжены. Мы готовы предоставить десятки миллиардов государственных инвестиций", - сказал Конте.

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Он заявил, что Италии удалось избежать краха системы, ограничительные меры работают, но невозможно будет быстро вернуться к прежней жизни, когда эпидемия достигнет пика и заражения начнут снижаться.

"На данный момент не имеет смысла говорить больше, но ясно, что меры, которые мы приняли, такие как закрытие большей части деловой и индивидуальной деятельности страны, могут быть только продолжены", - сказал Конте.

Напомним, количество умерших от коронавируса в Италии за последние 24 часа увеличилась на рекордные 475 человек.

Учитывая эти данные, общее количество смертей в стране от коронавируса достигло почти трех тысяч - умерших уже 2978. Ломбардия, наиболее пострадавший регион, зафиксировала 319 смертей за один день.

По состоянию на среду в Италии есть 28710 пациентов с коронавирусом - на 2648 случая больше, чем было во вторник.