Гражданку Украины задержали в Черногории за нарушение режима самоизоляции

Полиция черногорского города Будва задержала гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.

Полицейские обнаружили ее у дома, в котором она должна была жить после приезда из Украины.

Против нее подана уголовная жалоба за то, что она не выполнила распоряжение органов здравоохранения по борьбе с опасным заболеванием в соответствии со статьей 287 Уголовного кодекса Черногории.

Ранее инспекционное управление отдела санитарной инспекции предписало украинке находиться в самоизоляции.

В настоящее время общее количество зараженных коронавирусом в Черногории составляет восемь человек.

Вчера Институт общественного здоровья подтвердил еще шесть случаев заражения коронавирусом.

После выявления первых случаев заболевания Черногория ввела жесткие карантинные меры.