В Британии задержанный умышленно кашлял на полицейских и говорил, что у него COVID-19
В Северной Ирландии мужчина заявил, что у него коронавирус, и кашлял на полицейских, прибывших для его задержания за бытовое насилие.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Belfast Telegraph.
39-летнему мужчине предъявлено обвинение в нападении на бытовой почве и двух эпизодах покушения на нанесение тяжких телесных повреждений.
Обвинения в бытовом нападении относится к инциденту в доме на севере Белфаста в среду.
Полиция заявила, что мужчина заявлял о наличии у него вызванной коронавирусом болезни COVID-19 и целенаправленно кашлял на двух полицейскими. Впоследствии ему вынесли обвинение по двум пунктам покушения на совершение тяжких телесных повреждений.
Он предстанет перед судом в четверг.
Напомним, в испанской юго-западной провинции Кадис задержали мужчину, который умышленно кашлял в лицо полицейскому, а затем напал на правоохранителей.