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Юг Италии опасается стать новым эпицентром коронавируса

Пятница, 27 марта 2020, 08:39

В южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности в связи с коронавирусом, вызывающий опасения перемещения "горячей точки" эпидемии с севера на юг страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Тревожные сигналы поступают из таких регионов, как Кампания с центром в Неаполе и Лацио с центром в Риме. На юге страны система здравоохранения считается гораздо менее оснащенной, чем на богатой севере.

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Пока в Кампании зафиксировано 74 случая смерти, в Лацио - 95.

В открытом письме к премьер-министру Джузеппе Конте глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался, что центральное правительство не предоставило обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

"Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции, которое может быть нестабильным", - написал он.

В четверг премьер-министр Джузеппе Конте заявил в Сенате, что коронавирусный кризис - это "очень жесткое испытание и битва с севера на юг".

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Он сказал, что основную ответственность возлагает на правительство, но также сознательными должны быть все граждане, придерживаясь строгих правил.

Как прогнозируют аналитики, суровые меры приведут к тому, что Италия перейдет в самую глубокую рецессию за целое поколение. Конте пообещал второй стимулирующий экономический пакет стоимостью не менее 25 млрд евро.

Напомним, в предыдущие несколько дней темпы роста количества заражений в Италии снизились, но накануне снова выросли.

Пик эпидемии коронавируса в Италии находится "очень близко" и является "очень широким, своего рода плато", отметил Фабрицио Никастро из Национального института астрофизики.

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