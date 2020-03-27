В Италии новый максимум смертности: почти 1000 погибших за сутки из-за коронавируса

В Италии за прошедшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей - почти тысяча.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии.

По состоянию на вечер 27 марта в Италии от коронавируса умерли 9134 человека, что на 969 больше, чем вчера. Это самый высокий рост с начала чрезвычайной ситуации. В четверг прирост составил 662 человека. 50 умерших - это жертвы, которых не включили во время обнародования данных предыдущих суток.

В целом в Италии насчитывается 66 414 пациентов с коронавирусом, что на 4401 больше, чем вчера. В течение последних суток заразились 5959 человек, из них в Ломбардии - 2409. Накануне было зафиксировано 6153 новых заражений.

При этом количество тех, кто вылечился, в течение последних суток ощутимо ниже, чем в предыдущие дни. Так, за последние 24 часа из больниц выписали 589 человек, тогда как в предыдущие дни количество людей, которые выздоровели, иногда превышало тысячу.

Количество госпитализированных пациентов с симптомами заболевания в настоящее время составляет 26 029 человек, из них 3732 находятся в реанимации (+120, +3,3% по сравнению с предыдущим днем), а 36 653 - в домашней изоляции.

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