Ударный беспилотник Турции уничтожил в Сирии новый российский комплекс "Панцирь-С1"

Турецкий ударный беспилотник уничтожил в Сирии новейший российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Как сообщает "Европейская правда", видео авиаудара размещено в Twitter ресурса Clash Report, который демонстрирует успехи турецкой армии в Сирии.

Россия поставляет комплекс "Панцирь-С1" войскам сирийского президента Башара Асада для прикрытия военных объектов от нападения с воздуха.

Footage of the #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system that was shot down by Turkish armed #UAVs in #Seraqip on the night of 03MAR2020 while its radar was active. Thermal camera traces on the side of the battery indicate the system was engaging against Turkish aircraft. pic.twitter.com/jqICENIEYV