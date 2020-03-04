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Ударный беспилотник Турции уничтожил в Сирии новый российский комплекс "Панцирь-С1"

Среда, 4 марта 2020, 09:54

Турецкий ударный беспилотник уничтожил в Сирии новейший российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Как сообщает "Европейская правда", видео авиаудара размещено в Twitter ресурса Clash Report, который демонстрирует успехи турецкой армии в Сирии.

Россия поставляет комплекс "Панцирь-С1" войскам сирийского президента Башара Асада для прикрытия военных объектов от нападения с воздуха.

Сообщается, что комплекс был уничтожен в районе города Саракиб. По данным издания, во время атаки с воздуха радар комплекса был активным и система была направлена ​​против турецкого беспилотника.

Саракиб уже дважды переходил из рук в руки меньше чем за месяц, что отражает его важность как ворот как к контролируемому правительством северному городу Алеппо, так и удерживаемому повстанцами городу Идлиб на западе.

2 марта сообщалось о тяжелых боях в районе Саракиба и попытке сил режима Башара Асада восстановить контроль над городом. Также СМИ сообщали о продолжении бомбардировок со стороны авиации РФ.

Россия начала отправлять комплексы "Панцирь-С1" в Сирию в 2015 году. В январе этого года такой комплекс был уничтожен в Сирии израильским ракетным ударом.

"Панцирь-С1" - новейшая российская система, которая была замечена во время боевых действий на Донбассе.

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Сирия
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