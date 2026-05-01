Министр обороны Испании не обеспокоена угрозами Трампа сократить войска

Испанский министр обороны Маргарита Роблес заявила, что она "абсолютно спокойна" по поводу угрозы президента США Дональда Трампа сократить численность американских войск в Испании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает EFE.

Министр ответила на слова Трампа, отметив, что подобных заявлений уже "достаточно".

Роблес также выразила уверенность в отношении позиции Испании против войны с Ираном, которая и стала поводом для угроз со стороны Трампа. Она назвала высказывания американского президента "неуместными" и не имеющими правовых оснований.

"Мы не принимаем поучений и абсолютно спокойны, поскольку являемся одной из стран, которые больше всего придерживаются обязательств перед НАТО", – заявила Роблес.

Министр обороны подчеркнула, что США не могут требовать от Испании помощи в войне, которая "является незаконной и не имеет международной поддержки".

Как известно, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Испании и Италии.

В среду Трамп озвучил такую же угрозу в отношении Германии.

Ранее сообщалось, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.

По данным СМИ, Совет НАТО, несмотря на ряд встреч в течение последней недели, не обсуждал на официальном уровне угрозу президента США Дональда Трампа по сокращению численности американских войск в Германии.