Министр обороны Испании не обеспокоена угрозами Трампа сократить войска
Испанский министр обороны Маргарита Роблес заявила, что она "абсолютно спокойна" по поводу угрозы президента США Дональда Трампа сократить численность американских войск в Испании.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает EFE.
Министр ответила на слова Трампа, отметив, что подобных заявлений уже "достаточно".
Роблес также выразила уверенность в отношении позиции Испании против войны с Ираном, которая и стала поводом для угроз со стороны Трампа. Она назвала высказывания американского президента "неуместными" и не имеющими правовых оснований.
"Мы не принимаем поучений и абсолютно спокойны, поскольку являемся одной из стран, которые больше всего придерживаются обязательств перед НАТО", – заявила Роблес.
Министр обороны подчеркнула, что США не могут требовать от Испании помощи в войне, которая "является незаконной и не имеет международной поддержки".
Как известно, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Испании и Италии.
В среду Трамп озвучил такую же угрозу в отношении Германии.
Ранее сообщалось, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.
По данным СМИ, Совет НАТО, несмотря на ряд встреч в течение последней недели, не обсуждал на официальном уровне угрозу президента США Дональда Трампа по сокращению численности американских войск в Германии.