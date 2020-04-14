В Испании полицейские посадили вертолет, чтобы прогнать с пляжа нарушителя карантина

В испанском муниципалитете Табернес-де-ла-Валдигна вблизи Валенсии полицейский вертолет приземлился на пляже, чтобы остановить нарушителя карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Levante.

Полицейские в патрульном вертолете, пролетая вдоль побережья, заметили мужчину, который, несмотря на карантин, прогуливался по берегу.

После того, как человек проигнорировал дистанционные предупреждения, полицейские посадили вертолет и подошли к нарушителю.

На видео можно видеть, как двое полицейских сопровождают его, выводя с пляжа.

Издание отмечает, что подобная ситуация произошла около недели назад. Тогда нарушителей карантина зафиксировали с полицейского дрона.

Как сообщалось ранее, во Флоренции полиция остановила мужчину, который сознательно нарушил карантин, чтобы отдохнуть от споров с супругой и дочерьми.