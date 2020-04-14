Пандемия коронавируса будет единственной темой видеоконференции министров обороны НАТО
Пандемия коронавируса станет единственной темой видеоконференции министров обороны стран НАТО, которая пройдет 15 апреля.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием.
"В повестке видеоконференции будет только одна тема – кризис Covid-19. Министры обсудят действия стран-членов и примут решение о дальнейших шагах", - сказал Столтенберг.
Генсек подчеркнул, что распространение коронавируса по-прежнему не влияет на боеготовность сил НАТО, в тому числе четырех многонациональных батальонов на восточной границе Альянса.
"Мы продолжаем патрулирование воздушного пространства, действуем на море", - отметил Столтенберг, добавив, что то же самое касается и сил альянса в целом.
По словам генсека, страны НАТО не обсуждают вопрос сокращения расходов на оборону в связи с пандемией коронавируса.
"Страны НАТО не информировали нас о сокращении своих военных расходов, и я также не намерен поднимать эту тему. Сейчас главный приоритет - спасение жизней. Хотя мы понимаем, что у этого кризиса будет экономическое измерение и последует падение роста", - сказал он.