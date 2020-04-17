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Коронавирус: Болгария закрывает столицу на карантин

Пятница, 17 апреля 2020, 10:01

Болгария с 17 апреля закрывает въезд-выезд  в столицу в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Столицу Болгарии Софию закрывают на карантин на неопределенное время в связи с резким ростом числа новых заболеваний коронавирус в последние два дня. Об этом сообщил министр здравоохранения Кирилл Ананьев.

Въезд-выезд в столицу полностью закрывают - за исключением грузовых перевозок. Также проезд разрешат людям, которым необходимо ехать на работу или в больницу.

В Софии проживает около 2 миллионов человек. 

В среду и четверг, 15-16 апреля, в Болгарии зарегистрировали по 40 новых случаев заражения коронавируса. Общее количество инфицированных достигло 800, 38 заболевших скончались.

Напомним, страна объявила чрезвычайное положение в связи с коронавируса 13 марта, закрыв школы, детские сады и университеты, а 30 марта ввела "масочный режим".

В то же время, Болгария пока не запретила церковные службы с участием верующих во время Пасхальных праздников, хотя премьер-министр страны Бойко Борисов призвал граждан по возможности отказаться от посещения церкви.

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