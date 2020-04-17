Мэры городов в Нидерландах призывают отменить массовые мероприятия до осени

Мэры крупных городов в Нидерландах обратились к правительству с призывом отменить массовые мероприятия, запланированные на лето, из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Мэры считают, что такие события, как фестивали, профессиональные футбольные матчи, должны быть отменены.

Подобные шаги обсуждались в ходе консультаций регионами и правительством. Мэры считают, что правительство должно ввести запрет до 1 сентября или 1 октября.

Для фестивалей, в частности, важно иметь ясность, чтобы была возможность отменять выступления артистов и обращаться в страховые компании.

Мероприятия с большой аудиторией пока запрещены в Нидерландах до 1 июня. Премьер-министр Рютте вчера заявил, что надеется, что правительство сможет сказать больше о возможном продолжении этих мероприятий на следующей неделе.

Министр юстиции Нидерландов заявил, что призыв мэров "очень хорошо понятен". Правительство вернется к нему на следующей неделе, говорит министр.

Правительство также объявит на следующей неделе, что будут продлены другие меры, которые объявлены до 28 апреля.