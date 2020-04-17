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Почти 100 тысяч граждан ЕС "застряли" за границей из-за коронавируса

Пятница, 17 апреля 2020, 18:39

Почти 100 тысяч граждан Евросоюза остаются за рубежом из-за ограничений на путешествия в связи с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

По данным ЕК, за границей находятся около 98 900 граждан ЕС. В ближайшие дни будут продолжаться усилия, чтобы вернуть их домой.

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В рамках беспрецедентных усилий по репатриации ЕС сумел вернуть домой более полумиллиона своих граждан.

В начале вспышки около 600 тысяч граждан ЕС сообщили, что не могут вернуться домой из-за коронавирусных ограничений. Большинство из них находились в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Америке.

Комиссия заявила, что ЕС помог вернуть домой более полумиллиона человек главным образом благодаря консульскому сотрудничеству. Около 45 000 граждан ЕС также были репатриированы на 200 рейсах, финансируемых ЕС.

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