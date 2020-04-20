"Медленный спад эпидемии": во Франции уменьшается число умерших и госпитализированных

Власти Франции подтвердили продолжение тренда на снижение числа госпитализаций с коронавирусом, в течение последних суток уменьшилось и количество умерших.

Об этом говорится в суточной статистике, обнародованной министерством здравоохранения, сообщает "Европейская правда".

В течение последних суток от коронавирусной болезни во Франции умерло 395 человек, в том числе 227 – в больницах. Это заметно меньшие цифры, чем в субботу, когда в течение суток зарегистрировали 642 смерти.

Всего с начала эпидемии во Франции умерли 19 718 человек, из них 7649 – в домах пожилых людей.

Сейчас в стране 30 610 человек госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни – это на 29 пациентов меньше, чем в субботу.

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С начала эпидемии 36 578 были выписаны из больниц.

Как отметил генеральный директор Главного управления здравоохранения французского министерства здравоохранения Жером Саломон, последние цифры подтверждают "очень медленный спад эпидемии".

"Однако количество госпитализированных остается очень высоким. Карантин, благодаря всем вашим усилиям, все же эффективен, он ослабляет эпидемию" - сказал он, призывая не смягчать ограничительные меры.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавирус до 11 мая.