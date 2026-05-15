Запуск трибунала для Путина, США не усилят Польшу, Минск толкают к войне: новости дня

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 15 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Реакція Заходу на обстріл України

Близько 60 дипломатів відвідали місце влучання російської ракети у Дарницькому районі Києва, де загинули 24 людини.

"Швецарія рішуче засуджує цей удар по цивільних та висловлює співчуття родинам і близьким загиблих і постраждалих", – зазначили у посольстві нейтральної Швейцарії.

Посольства Фінляндії, Німеччини та багато інших приспустили прапори на знак жалоби за загиблими.

Під ранок 14 травня одна з повітряних цілей, якою РФ атакувала Київ, влучила у панельну 9-поверхівку біля метро "Харківська", що призвело до руйнування всіх поверхів блоку. Під завалами загинули 24 людини, серед них троє дітей; ще близько 50 мешканців постраждали.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю висловив думку, що російський ракетний удар по житловому будинку в Києві, в результаті якого загинули 24 людини, може завадити зусиллям щодо пошуку мирного врегулювання війни.

"Ми хотіли б, щоб це питання було вирішене. До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони (українці) зазнали серйозного удару. Тож це станеться (закінчення війни). Але це прикро", – сказав Трамп, маючи на увазі російський удар по Києву.

Мінськ штовхають до війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія переконує Білорусь відкрити новий фронт, ймовірно, проти країни НАТО.

"Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Александром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій. Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі", – зазначив Зеленський.

Він додав, що "доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на ставці".

До речі, в Міністерстві закордонних справ України призначили відповідального за контакти з білоруською опозицією.

Угода про Спецтрибунал для РФ

15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи схвалили ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

36 держав світу та Європейський Союз дали згоду на схвалення Розширеної часткової угоди – міжнародного договору, який створює керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу президента України, яка опікується питанням притягнення Росії до міжнародної відповідальності, Ірина Мудра заявила, що це вперше, коли "після Нюрнберга і Токіо" з'являється окремий механізм відповідальності за розв'язання війни.

"Ще кілька років нам казали – цього не буде ніколи. Юридично складно. Політично чутливо. Забагато інтересів проти", – наголосила вона.

За словами Мудрої, наступним етапом стане формування самого трибуналу у Гаазі: йдеться про призначення суддів, затвердження процедур та початок розслідувань. Вона наголосила, що запуск роботи очікується вже наступного року.

"Дронова" тривога у Фінляндії

Роботу аеропорту Гельсінкі призупиняли на кілька годин через нібито дрон у повітряному просторі.

Як повідомило видання Yle, рано вранці над Уусімаа (район у Фінляндії, на території якого також розташований аеропорт Гельсінкі) зафіксували рух безпілотного літального апарату.

Авіакомпанії скасували близько десятка ранкових рейсів, що вилітали з аеропорту Гельсінкі. Час вильоту більшості рейсів було перенесено на час після 8-ї ранку.

Людям рекомендували залишатися в приміщеннях. Приблизно до 7-ї години ранку оголосили, що небезпека минула і літальний апарат більше не становить загрози.

У Збройних сил Фінляндії заявили, що не мають інформації про проникнення дронів на територію країни.

Прем’єр Петтері Орпо наполягає, що офіційні рішення щодо повітряної тривоги не були надмірною реакцією.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про відсутність прямої військової загрози для країни.

"Наші органи влади продемонстрували свою готовність і здатність реагувати. Прямої військової загрози для Фінляндії немає", – заявив президент Фінляндії.

Він зазначив, що Фінляндії варто бути готовою до повторення подібних випадків і це дуже ймовірно.

Фінська служба розвідки і безпеки (Supo) бачить ризики того, що подальші інциденти з українськими дронами можуть вплинути на громадську підтримку України та довіру до влади – що було б в інтересах Москви, і чим Росія може намагатись скористатися.

В прикордонних з РФ районах Латвії в ніч проти 15 травня розсилали сповіщення про можливу загрозу з повітря. Згодом у Ризі заявили про відсутність порушень повітряного простору цієї ночі.

Ну а Греція все ще чекає від України пояснень щодо знайденого морського дрона, а також звинуватила турецьких рибалок у порушенні морського права та звернулась до ЄС.

США не посилять Польщу

Генеральний інспектор Бундесверу вважає, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО.

"Різні показники – озброєння, збільшення чисельності особового складу, економічні та політичні зміни – вказують на одну дату: 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так", – зазначив Карстен Броєр.

США офіційно підтвердили, що скасували перекидання 4 тисяч військових до Польщі.

За даними Politico, у Пентагоні були здивовані рішенням Піта Гегсета щодо військ у Польщі.

У НАТО впевнені, що зміни у розміщенні військ США не загрожують східному флангу.

Глава польського уряду Дональд Туск повідомив, що "ці рішення мають логістичний характер і не вплинуть безпосередньо на можливості стримування".

"Хочу заспокоїти вас, що наша безпека й надалі буде пріоритетом для нас і наших союзників", – сказав Туск.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, коли той повертався з Китаю.

"Ми також обговорили мирне врегулювання ситуації в Україні та узгодили наші позиції напередодні саміту НАТО в Анкарі. США та Німеччина – це міцні партнери в сильному НАТО", – повідомив канцлер Німеччини.

До речі, німецька розвідка віддала перевагу французькій компанії з ШІ, а не американській Palantir.

А ще Мерц під час бесіди з молоддю на Католицькому конгресі у Вюрцбурзі заявив, що не радив би своїм дітям зараз їхати до США.

За його словами, соціальний клімат там стрімко змінився.

Наступного четверга, 21 травня, збереться Рада Україна-НАТО у форматі неформальної вечері.

Різне щодо України і українців

Посли країн ЄС зустрілися з керівництвом Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Посол України обурився заявами словацького міністра про наркоманію Володимира Зеленського. Міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач (з партії прем'єра Роберта Фіцо) посилався на інтерв’ю колишньої речниці українського президента Юлії Мендель Такеру Карлсону.

У Польщі затримали винуватців побиття підлітків з України, а Іспанія видала Німеччині українця, підозрюваного у шпигунстві для РФ.

Решта новин

Президентка Молдови Мая Cанду назвала умову, за якої Кишинів почне фінансувати Придністров’я.

Норвезьку принцесу госпіталізували.