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Кулеба рассказал о внешнеполитических приоритетах Украины

Пятница, 24 апреля 2020, 12:58

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о внешнеполитических приоритетах Украины, которые он определил для себя на посту министра.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба сказал на видеосеминаре Экспертного Совета внешней политики "Украинская призма".

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"Моя идея внешней политики проста. Я хочу, чтобы Украина развивалась как европейская демократия с крепкими трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией", - завил Кулеба.

По его словам, в Украине не хватает ресурсов, чтобы внешняя политика покрывала все регионы одновременно, поэтому "нужно сфокусироваться".

"С точки зрения региональных векторов фокусами являются: ЕС, НАТО, США, Канада, Северная Америка, Азия. Это мои личные приоритеты, пока я буду оставаться на посту", - заявил Кулеба.

Однако, по его словам, это не значит, что Украина должна пренебрегать отношениями с другими регионами.

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МИД
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