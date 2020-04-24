Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о внешнеполитических приоритетах Украины, которые он определил для себя на посту министра.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба сказал на видеосеминаре Экспертного Совета внешней политики "Украинская призма".

"Моя идея внешней политики проста. Я хочу, чтобы Украина развивалась как европейская демократия с крепкими трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией", - завил Кулеба.

По его словам, в Украине не хватает ресурсов, чтобы внешняя политика покрывала все регионы одновременно, поэтому "нужно сфокусироваться".

"С точки зрения региональных векторов фокусами являются: ЕС, НАТО, США, Канада, Северная Америка, Азия. Это мои личные приоритеты, пока я буду оставаться на посту", - заявил Кулеба.

Однако, по его словам, это не значит, что Украина должна пренебрегать отношениями с другими регионами.